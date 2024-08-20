Москва, 20 августа, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о списании долгов участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом 20 августа сообщил источник в правительстве.

ИА Регнум

Собеседник «РИА Новости» пояснил, что речь идёт о списании долгов за жилищно-коммунальные услуги и кредиты в случае получения военными государственных наград, гибели, увольнения с военной службы по возрасту или истечении контракта.

В пояснительной записке указано, что документ законодательно закрепит дополнительные меры поддержки лиц, проходящих или проходивших военную службу в районах проведения СВО, и членов их семей.

Как сообщало ИА Регнум, Государственная дума на заседании 23 июля приняла в третьем чтении закон, защищающий выплаты за участие в специальной военной операции на Украине от списания при банкротстве граждан. Это также касается денежных выплат граждан в связи с их участием в контртеррористических операциях и заданиях за пределами России. Ранее при запуске процедуры банкротства практически всё имущество должника, включая боевые выплаты, использовалось для погашения долгов.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам СВО. Глава государства также поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов в срок не более трёх месяцев.

Российский лидер 6 апреля подписал закон о списании процентов по кредитам участникам спецоперации. Документ ввёл норму о списании процентов по потребительским кредитам, начисленных во время действия кредитных каникул участников СВО. Банкам при этом возместят 50% недополученных доходов по процентам.

Министерство обороны 17 июля предложило ввести справку для россиян — участников СВО, чтобы упростить получение ими мер поддержки.