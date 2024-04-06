Москва, 6 апреля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 6 апреля закон о списании процентов по кредитам участникам спецоперации.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Правительство устанавливает порядок возмещения кредиторам 50 процентов недополученного дохода в связи с прекращением обязательств военнослужащих», — следует из документа.

Закон ввёл норму о списании процентов по потребительским кредитам, начисленных во время действия кредитных каникул участников СВО. Банкам при этом возместят 50% недополученных доходов по процентам.

Если к моменту вступления документа в силу заёмщик уже уплатил проценты, то банк должен будет перенаправить их на погашение основного долга по кредиту. Если он уже полностью погашен, возмещение пойдет в счёт других займов участника СВО. При их отсутствии уплаченные средства возврату не подлежат.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования, 6 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства 6 апреля подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО. Так, расторжение трудового договора с супругой погибшего ветерана боевых действий по инициативе работодателя не допускается в течение года с момента гибели бойца.

Путин 8 декабря 2023 года заявил, что от боевой работы участников СВО многое зависит. В феврале президент заявил, что у всех участников СВО должны быть равные социальные права и льготы. До этого, в январе, российский лидер отмечал, что все участники СВО должны быть в равных условиях, независимо от того, из какого региона их призвали.

Российский лидер также отмечал важность полномерной поддержки семей военнослужащих — участников спецоперации. Он призвал не жадничать в вопросах поддержки семей участников СВО.