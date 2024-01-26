Москва, 26 января, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов специальной военной операции не дольше трёх месяцев, следует из перечня поручений по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО 7 января 2024 года.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Обеспечить <…> осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трёх месяцев с даты подачи соответствующего заявления», — говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения Путин назначил главу правительства Михаила Мишустина. Срок исполнения — 1 апреля 2024 года.

Помимо этого, российский лидер поручил министру обороны России Сергею Шойгу до 1 апреля доложить об анализе выплат акционерным обществом «СОГАЗ» членам семей погибших участников специальной военной операции.

Также президент поручил до 1 апреля внести изменения в закон, предусматривающий получение льгот членам семей Героев России, получивших звание посмертно.

Кроме того, Путин рекомендовал исполнительным органам субъектов федерации при назначении региональных выплат родственникам погибших участников СВО учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в других субъектах.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку. Президент подчеркнул, что депутаты Госдумы должны одобрить такие поправки «на 100%».

Участники СВО имеют следующие льготы: их трудовые договоры приостанавливаются, но не прекращаются, этот период идёт в стаж, рабочее место и социально-трудовые гарантии сохраняются. Бойцам положена скидка 50% на оплату ЖКХ, пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и физкультурно-спортивных организаций, право на приобретение билетов на все виды транспорта вне очереди, бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда и другие.

В 85 регионах также установили меры соцподдержки. Наиболее распространённые — единовременные выплаты до полумиллиона рублей, ежемесячные доплаты на период военной службы до 70 тыс., освобождение от транспортного налога. Помимо прочего, льготы положены и детям бойцов СВО.