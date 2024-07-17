Москва, 17 июля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Министерство обороны предложило ввести справку для граждан России — участников специальной военной операции, чтобы упростить получение ими мер поддержки, такие данные содержатся в опубликованном 17 июля проекте постановления правительства РФ.

Михаил Терещенко/ТАСС

Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предлагается нормативно закрепить подтверждение соответствующей справкой факта участия граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», — сказано в пояснительной записке.

Эти меры позволят значительно ускорить процесс предоставления мер поддержки участникам СВО и членам их семей, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин заявил, что участники СВО должны чувствовать поддержку государства. Глава государства назвал это не менее важным делом, чем выполнение задач на фронте. Если военнослужащие не ощущают заботы от государства, им сложней выполнять боевые задачи, подчеркнул президент.

В том же месяце Путин заявил, что правительство ускорит работу по социальной поддержке участников СВО, в том числе бойцов частных военных компаний и бывших ополченцев. Ранее, в послании Федеральному собранию, Путин призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей. Глава государства также поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации и назвал участников СВО подлинной элитой страны.