Москва, 23 июля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Государственная дума на заседании 23 июля приняла в третьем чтении закон, защищающий выплаты за участие в специальной военной операции на Украине от списания при банкротстве граждан.

Виталий Невар/РИА Новости

Документ защитит от списания по долгам денежные выплаты гражданам в связи с их участием в боевых действиях, в том числе в контртеррористических операциях и заданиях за пределами России.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом в целях обеспечения единообразного подхода к вопросам защиты денежных выплат, получаемых гражданами в связи с участием в боевых действиях, от взыскания в рамках процедуры банкротства предлагается внести изменения в закон «Об исполнительном производстве», установив перечень выплат, на которые не может быть наложено взыскание в рамках исполнительного производства.

Ранее при запуске процедуры банкротства практически всё имущество должника, включая боевые выплаты, использовалось для погашения долгов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам СВО. Глава государства также поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов в срок не более трёх месяцев.

Министерство обороны 17 июля предложило ввести справку для россиян — участников СВО, чтобы упростить получение ими мер поддержки.