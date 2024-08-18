Пролетарск, Ростовская область, 18 августа, 2024, 06:27 — ИА Регнум. На юго-востоке Ростовской области в результате падения сбитых беспилотников ВСУ на одном из предприятий ночью 18 августа случился пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

По информации главы области, обломки дронов упали на территорию промышленных складов в Пролетарске, после чего загорелось дизельное топлива.

«К тушению привлечены подразделения пожарных», — написал губернатор.

Во время тушения пожара киевские боевики предприняли попытку повторно атаковать промышленную базу. Работа пожарных была на время приостановлена. При повторной атаке беспилотников ВСУ, по предварительной информации, никто не пострадал, добавил Голубев. Спасатели продолжили тушение возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 августа российские военные отразили атаку БПЛА в Ростовской области.

Взрывы прогремели в Киеве ночью 18 августа, написал украинский телеканал «Общественное».

Попавшие в Россию иностранцы, а также военные ВСУ были удивлены качеством дорог и всеобщим порядком, что в том числе повлияло и на участившиеся случаи сдачи в плен украинских боевиков. Об этом заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков.