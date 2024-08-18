Пролетарский район, Ростовская область, 18 августа, 2024, 20:45 — ИА Регнум. На территории Пролетарского района Ростовской области, где в результате падения обломков беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах, введён режим повышенной готовности, сообщил 18 августа губернатор региона Василий Голубевв своём Telegram-канале.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

«На территории Пролетарского района введён режим повышенной готовности», — написал он.

По словам главы региона, тушение пожара на промскладе в Пролетарске продолжается, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Радействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда, добавил Голубев.

Как передавало ИА Регнум, на юго-востоке Ростовской области в результате падения сбитых беспилотников ВСУ на одном из предприятий ночью 18 августа случился пожар — загорелось дизтопливо. Во время тушения огня боевики предприняли попытку повторно атаковать промышленную базу. Работа пожарных была на время приостановлена.

По данным Минобороны, в ночь на 18 августа над российской территорией нейтрализовали пять вражеских беспилотников самолётного типа. Два из них уничтожили над территорией Белгородской области, один ликвидировали над Курской областью, два беспилотника сбили в Ростовской области.