Москва, 19 августа, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 1935 военных в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 19 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей», — заявил генерал-лейтенант, говоря о потерях украинской армии в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск.

На этом направлении российские военные улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Глушковка в Харьковской области, Невское, Стельмаховка в ЛНР, Григоровка и Торское в ДНР. Там противник потерял до 535 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин «Казак», 155-мм гаубицу М198 американского производства. ВС России также уничтожили семь складов боеприпасов.

Конашенков добавил, что в зоне ответственности подразделений группировки войск «Север» суточные потери украинской армии составили до 170 военных, в зоне ответственности бойцов подразделений «Центр» — более 495 военных, в зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток» — до 90 военнослужащих, а в зоне ответственности подразделений группировки войск «Днепр» — до 75 бойцов.

Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесла удары по военной технике и скоплениям живой силы ВСУ в 147 районах.

Как сообщало 19 августа ИА Регнум, российские военные освободили населённый пункт Артёмово в ДНР.

По данным Минобороны России, экипаж Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны ВСУ С-300П в Харьковской области. ЗРК, который использовали для ударов по гражданским объектам в Белгородской области, обнаружили в районе населённого пункта Вольное.