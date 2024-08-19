Москва, 19 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 90 бойцов в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». Об этом 19 августа на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

Также украинская армия потеряла три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» калибра 155 мм, 152-миллиметровую гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и три полевых склада боеприпасов.

«Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны», ― доложил военный.

Удары по позициям украинской армии российские военные нанесли в районах Угледар, Пречистовка, Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике и Долинка в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 17 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне проведения спецоперации России до 1630 военных. Подразделения группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях уничтожили до 90 военнослужащих, а также три автомобиля, три гаубицы и склад боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Запад» — до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей.

Днём ранее общие потери украинской армии составили до 2010 человек. В частности, в боях с подразделениями российской группировки войск «Запад» противник потерял до 580 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три американские боевые бронированные машины MaxxPro.