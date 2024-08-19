Москва, 19 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Север» за последние сутки в ходе боёв в Харьковской области уничтожили склад беспилотников и до 170 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 19 августа на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что российские бойцы действуют на волчанском и липцовском направлениях. Они нанесли удары по отрядам и военной технике трёх бригад ВСУ и одного пограничного отряда, находившихся возле населённых пунктов Старица, Охримовка и Волчанск.

«Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», — сообщил Конашенков.

Общие потери украинских войск за последние сутки в зоне СВО составили до 1935 военных.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 августа Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-34 ВКС РФ уничтожил украинский зенитный ракетный комплекс С-300П в Харьковской области. Ведомство также опубликовало видео, как нанесли удар по установке.

18 августа Конашенков заявил, что подразделения войсковой группировки «Север» за сутки на волчанском и липцовском направлениях ликвидировали до 90 украинских военных, а также четыре гаубицы, станцию РЭБ и склад боеприпасов ВСУ. Всего потери противника составили до 1630 бойцов.