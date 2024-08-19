Харьков, Украина, 19 августа, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил Украины (ВСУ) С-300П в Харьковской области. Об этом 19 августа сообщило Минобороны РФ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

ЗРК обнаружили в районе населённого пункта Вольное. Его использовали для ударов по гражданским объектам в Белгородской области.

«По разведанной цели ударили управляемой ракетой Х-35. В результате ракетного удара по позиции ПВО полностью уничтожен зенитный ракетный комплекс ВСУ С-300П», — заявили в ведомстве.

На кадрах объективного контроля зафиксировали возгорание и детонацию пусковой установки комплекса.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа российские военные поразили на волчанском и липцовском направлениях живую силу и технику семи украинских бригад, а также отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

На следующий день ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot на территории Днепропетровской области. Разведчики обнаружили вражеские позиции в районе населённого пункта Любимовка. По цели ракетный удар нанёс расчёт комплекса «Искандер-М».