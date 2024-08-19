Баку, 19 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в узком составе начались в резиденции «Загульба».

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Прежде всего, спасибо за приглашение. Мы с вами давно договаривались об этом визите. И я очень рад быть в Баку, ещё раз полюбоваться этим городом», — сказал Путин на встрече.

Азербайджанский лидер, в свою очередь, отметил, что страна довольна уровнем взаимодействия с Россией. Он добавил, что уже обсудил с Путиным двустороннюю и региональную повестку дня.

По словам президента России, импульс отношениям двух стран придал состоявшийся визит Алиева в Москву.

«Текущий показатель товарооборота между РФ и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу возможностей двух стран», — сказал Путин.

Он также выразил готовность страны расширять взаимодействие по вопросам развития русского языка. Путин обратил внимание на то, что в Азербайджане работают 300 школ с русским языком, а также открыты филиалы российских ведущих высших учебных заведений.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 августа Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Как ожидается, в ходе него состоятся переговоры, на которых российская и азербайджанская стороны обсудят развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Позднее в этот же день президент РФ провёл неформальную встречу с Алиевым и его супругой Мехрибан.

Утром 19 августа российский лидер возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения в Баку.