Баку, 18 августа, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 августа прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом.

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Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе визита президента пройдут переговоры, на которых будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Кроме того, по итогам визита предполагается принять совместное заявление Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписать межправительственные и другие документы, отмечалось в сообщении.

Президенты России и Азербайджана в ходе своей встречи обсудят, в частности, азербайджано-армянское урегулирование, следует из опубликованных к визиту Путина в Баку материалов.

Ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе, отмечалось в документе.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества прошла встреча Путина и Алиева. Лидеры обсудили в том числе развитие проекта транспортного коридора «Север — Юг».

В ходе встречи Путин также отметил личное внимание Алиева к русскому языку в Азербайджане и заявил, что это создаёт базу для развития отношений Москвы и Баку в будущем.