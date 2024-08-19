Баку, 19 августа, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Азербайджан возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения в Баку. Соответствующую видеозапись 19 августа опубликовала пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

Азербайджанские военные почётного караула установили венок на специальном постаменте перед мемориалом. После этого президент РФ расправил ленты на венке и склонил голову в знак уважения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 августа Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Как ожидается, в ходе него состоятся переговоры, на которых российская и азербайджанская стороны обсудят развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Позднее в этот же день президент РФ провёл неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан. Встреча состоялась в домашней резиденции Алиева «Загульба», которая находится в одноимённом посёлке в 40 км от Баку.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюль-Бюль оглы 19 августа рассказал, что у Путина и Алиева запланирован в Баку довольно насыщенный диалог. По его словам, сегодня двусторонние отношения находятся на высоком уровне.