Москва, 16 августа, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18–19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости / Алексей Бабушкин

В ходе переговоров предполагается обсудить вопросы развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы, отметила пресс-служба.

«По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы», — сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу совершил рабочие поездки в Иран и Азербайджан. В Баку он провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В числе обсуждаемых тем был и конфликт на территории Украины, рассказал Шойгу.

В июле в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества прошла встреча Путина и Алиева. Лидеры обсудили в том числе развитие проекта транспортного коридора «Север — Юг».

В ходе встречи Путин также отметил личное внимание Алиева к русскому языку в Азербайджане и заявил, что это создаёт базу для развития отношений Москвы и Баку в будущем. Также глава российского государства оценил развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран, отметив, что рост товарооборота РФ и Азербайджана в первом полугодии 2024 года составил 13%.