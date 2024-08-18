Баку, 18 августа, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан в домашней резиденции Алиева «Загульба», сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

«В резиденции «Загульба» в неформальной обстановке проходит встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой, первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой», — сказано в сообщении.

Резиденция находится в одноимённом посёлке в 40 км от Баку. Здесь неоднократно проходили российско-азербайджанские переговоры на высшем уровне с участием Путина. В частности, в 2013 году президент России встречался в этой резиденции с Ильхамом Алиевым, а в 2001 году — с Гейдаром Алиевым.

Ранее сообщалось, что президент России прибыл в Баку с двухдневным визитом, в ходе которого будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Пресс-служба Кремля также проинформировала, что Путин и Алиев в ходе своей встречи обсудят азербайджано-армянское урегулирование. Ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе, отмечалось в документе.