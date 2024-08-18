Москва, 19 августа, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале 18 августа кадры с пленёнными в Курской области двумя укронацистами. На видео разговор ведёт замначальника Главного политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

Чеченский лидер пояснил, что «представителей укрорейха» захватила в плен группа «Каштана» спецназа «Ахмат», заманив с помощью рации уничтоженного нациста.

Рамзан Кадыров изложил суть разговора с боевиками, которые заявили, что их обманом привезли в Курскую область, они не знали куда и зачем едут. Попав в плен, по словам боевиков, на них снизошло озарение, что «воевать с Россией нет смысла».

«В записях телефона один из пленных хвалился на камеру, что «едет убивать русню»,— написал Кадыров в посте к видео, которое назвал «Наши пленные».

На вопрос Алаудинова, что ему плохого сделали русские, мобилизованный из Винницкой области внятно ответить не смог, сказал, что «сидел в подвале в общежитии в Киеве».

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа Апти Алаудинов заявил, что боевики ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области. Он отметил, что российские военные ежедневно пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении, уничтожают личный состав, технику и резервы противника.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь поднять моральный дух жителей Украины, отчаявшихся из-за провалов на фронте, считает экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что украинцы занимались мародёрством в населённых пунктах региона, забирая всё, что можно было унести с собой.