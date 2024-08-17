Суджанский район, Курская область, 17 августа, 2024, 10:49 — ИА Регнум. ВС России каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении, сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Обстановка у нас достаточно-таки рабочая, подконтрольная. У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся», — приводит слова Алаудинова ТАСС.

Он добавил, что российские военнослужащие пресекают попытки ВСУ прорваться, уничтожая личный состав, технику и резервы противника.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа украинские войска атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили ВСУ в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 16 августа, ВСУ за сутки потеряли до 220 военных на курском направлении.

15 августа Минобороны докладывало, что ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны. Кроме того, российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Кроме того, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Российский лидер отметил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.