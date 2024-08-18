Доха, 18 августа, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Новые условия прекращения огня в секторе Газа подходят только Израилю и не имеют отношения к достигнутым договорённостям 2 июля с палестинским движением ХАМАС. Об этом 18 августа заявил представитель радикалов.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«После того как посредники сообщили нам, что обсуждалось в ходе последнего раунда переговоров в Дохе, стало ясно, что <…> новое предложение, о котором там говорили, отвечает исключительно условиям (премьер-министра Израиля Биньямина. — Прим. ред.) Нетаньяху, а именно: оно предусматривает отказ от введения постоянного режима прекращения огня в Газе и вывода израильских войск из анклава», — указали в Telegram-канале ХАМАС.

По данным радикального движения, Нетаньяху внёс новые условия в проект соглашения об обмене заложников, а также отказался от выполнения других пунктов, тем самым препятствуя заключению сделки.

В ХАМАС возложили ответственность на Нетаньяху за нереализованные усилия посредников в борьбе за жизни израильских заложников и жителей Газы. Палестинское движение призвало переговорщиков заставить Израиль выполнить согласованные 2 июля условия.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа высокопоставленный представитель администрации США на закрытом брифинге утверждал о готовности к подписанию соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По ряду вопросов, над которыми велась работа, достигнут большой прогресс, заявил чиновник. Он добавил, что в Дохе присутствуют также представители движения ХАМАС, с ними имели возможность несколько дней пообщаться высокопоставленные чиновники из Катара и Египта.

Продвижения в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников нет, заявил на следующий день представитель палестинского движения в Ливане Ахмед Абдель Хади. По его словам, оптимистичный настрой американской стороны по поводу перспектив достичь соглашения является лишь показательным с целью не допустить расширения конфликта.

Лидеры Египта и Катара Абдель Фаттах ас-Сиси и шейх Тамим бен Хамад аль-Тани 9 августа вместе с президентом США Джо Байденом призвали Израиль и ХАМАС 15 августа возобновить переговоры о прекращении огня на территории сектора Газа.