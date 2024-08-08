Вашингтон, 9 августа, 2024, 02:53 — ИА Регнум. С призывом возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа обратились к Израилю и палестинскому движению ХАМАС лидеры Египта, Катара и США. Об этом говорится в совместном заявлении эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Джозефа Байдена. Об этом 8 августа указано в документе, распространённом канцелярией эмира.

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Лидеры трёх стран призвали возобновить переговоры в Дохе или в Каире 15 августа и начать без задержек реализацию соглашения. При этом посредники готовы предоставить окончательный вариант проекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Отмечается, что работа над достижением рамочного соглашения шла несколько месяцев и оно нуждается лишь в доработке деталей реализации. Документ основан на принципах, выдвинутых Байденом и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.

«Как посредники мы готовы в случае необходимости выдвинуть окончательное предложение по урегулированию остающихся вопросов, связанных с реализацией, таким образом, чтобы это соответствовало ожиданиям всех сторон", - указали лидеры трех стран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал глава Госдепа Энтони Блинкен, дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых опасных последствий для всего региона.

Блинкен отметил, что США и партнёры ведут интенсивную работу по снижению напряженности на Ближнем Востоке и над предотвращением эскалации конфликта. При этом глава Госдепа подчеркнул, что готовность США защищать Израиль и обеспечивать его безопасность остаётся «незыблемой».

министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал устранить «как можно скорее» нового главу политбюро ХАМАС Яхью ас-Синвара, который был избран на этот пост вместо убитого Исмаила Хании.

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания погиб 31 июля в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.