Лондон, 18 августа, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Продвижения в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников нет. Об этом 17 августа заявил представитель палестинского движения в Ливане Ахмед Абдель Хади в интервью телеканалу Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

Он пояснил, что первый раунд не увенчавшихся успехом переговоров проходил в Катаре.

«Администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена пытается показать, что обстановка положительная, но улучшений нет», — заявил представитель ХАМАС.

Абдель Хади добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул дополнительные условия, усложнив ещё больше переговорный процесс.

Оптимистичный настрой американской стороны по поводу перспектив достичь соглашения является лишь показательным с целью не допустить расширения конфликта, заключил представитель ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа высокопоставленный представитель администрации США на закрытом брифинге утверждал о готовности к подписанию соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, представители США и стран-партнёров проведут в ближайшее время встречу в Каире. Её цель — «раз и навсегда» довести до финала достигнутую договорённость. По ряду вопросов, над которыми велась работа, достигнут большой прогресс, заявил чиновник. Он добавил, что в Дохе присутствуют также представители движения ХАМАС, с ними имели возможность несколько дней пообщаться высокопоставленные чиновники из Катара и Египта.

Россия делает всё для поддержки палестинского народа, заявил 13 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом. РФ направила Палестине около 700 тонн грузов различного характера, добавил Путин.

Лидеры Египта и Катара Абдель Фаттах ас-Сиси и шейх Тамим бен Хамад аль-Тани 9 августа вместе с Байденом призвали Израиль и ХАМАС 15 августа возобновить переговоры о прекращении огня на территории сектора Газа.