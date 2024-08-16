Вашингтон, 16 августа, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Договорённость о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками готова к подписанию, сторонам переговоров в Дохе удалось устранить оставшиеся разногласия. Об этом 16 августа заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США на закрытом брифинге.

РИА Новости/Андрей Стенин

«Чего нам удалось добиться, так устранить оставшиеся пробелы таким образом, что данное соглашение, по нашему мнению, в основе своей теперь готово к подписанию», — пояснил американский чиновник.

Представитель Белого дома уточнил, что представители США и стран-партнёров проведут встречу в Каире, столице Египта, до конца следующей недели. Цель встречи — «раз и навсегда» довести до финала достигнутую договорённость. Чиновник отметил, что по ряду вопросов, над которыми велась работа, достигнут большой прогресс. В Дохе, по его словам, присутствуют и представители движения ХАМАС, с ними имели возможность несколько дней пообщаться высокопоставленные чиновники из Катара и Египта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, Израиль в срочном порядке должен достичь прекращения огня в Газе. Блинкен подтвердил настоятельную необходимость достижения прекращения огня в Газе, что обеспечило бы освобождение заложников, позволило бы увеличить объём гуманитарной помощи и создало бы условия для более широкой региональной стабильности.

8 августа эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джозеф Байден выпустили совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в Газе. Они посоветовали сторонам конфликта вернуться к диалогу 15 августа и безотлагательно приступить к реализации соглашения.

Посредники готовы предоставить окончательный вариант проекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.