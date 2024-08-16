США заявили о готовности к подписанию соглашения о прекращении огня в Газе
Вашингтон, 16 августа, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Договорённость о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками готова к подписанию, сторонам переговоров в Дохе удалось устранить оставшиеся разногласия. Об этом 16 августа заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США на закрытом брифинге.
«Чего нам удалось добиться, так устранить оставшиеся пробелы таким образом, что данное соглашение, по нашему мнению, в основе своей теперь готово к подписанию», — пояснил американский чиновник.
Представитель Белого дома уточнил, что представители США и стран-партнёров проведут встречу в Каире, столице Египта, до конца следующей недели. Цель встречи — «раз и навсегда» довести до финала достигнутую договорённость. Чиновник отметил, что по ряду вопросов, над которыми велась работа, достигнут большой прогресс. В Дохе, по его словам, присутствуют и представители движения ХАМАС, с ними имели возможность несколько дней пообщаться высокопоставленные чиновники из Катара и Египта.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, Израиль в срочном порядке должен достичь прекращения огня в Газе. Блинкен подтвердил настоятельную необходимость достижения прекращения огня в Газе, что обеспечило бы освобождение заложников, позволило бы увеличить объём гуманитарной помощи и создало бы условия для более широкой региональной стабильности.
8 августа эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джозеф Байден выпустили совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в Газе. Они посоветовали сторонам конфликта вернуться к диалогу 15 августа и безотлагательно приступить к реализации соглашения.
Посредники готовы предоставить окончательный вариант проекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.