Москва, 18 августа, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Север» отразила атаки четырёх бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении, сообщил 18 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — сказал он.

Российские бойцы отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное Курской области.

По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на курском направлении, а за всё время боевых действий в Курской области с 6 августа украинская армия потеряла более 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Также наносятся удары по резервам ВСУ в Сумской области. Следственный комитет информировал, что украинские боевики активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.

Белый дом пытается получить больше информации о целях нападения украинской армии на Курскую область, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она добавила, что Киев должен сам озвучить цели своих военных действий. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, о целях не рассказал, но признался, что власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами».