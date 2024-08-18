Москва, 18 августа, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили в зоне проведения специальной военной операции цех по производству танковых пушек и реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS, сообщило 18 августа Министерство обороны.

Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах, сказано в сообщении министерства.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США», — отметило Минобороны.

Также 18 августа ведомство сообщило об освобождении населённого пункта Свиридоновка в ДНР. Совокупные потери противника в зоне проведения СВО составили за сутки до 1630 человек.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 17 августа, Минобороны проинформировало, что Вооружённые силы России в минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 ЗРК Patriot.

16 августа ведомство сообщало, что ВС РФ за сутки уничтожили на курском направлении три пусковые установки РСЗО HIMARS, а также две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения.