Москва, 18 августа, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации России до 1630 военных, сообщил 18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Так, подразделениями группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях уничтожено до 90 военнослужащих, а также три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Запад» — до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей.

В боях с бойцами из Южной группировки войск украинская армия потеряла до 420 военнослужащих, а также два полевых склада боеприпасов и склад горючего. В боях с подразделениями группировки войск «Центр» — более 500 военнослужащих, с бойцами группировки войск «Восток» — до 100 военнослужащих и три полевых склада боеприпасов. Группировки войск «Днепр» уничтожила до 80 военнослужащих ВСУ и два склада боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что общие потери Вооружённых сил Украины за сутки в зоне проведения спецоперации составили до 2010 человек.

Кроме того, по данным российского военного ведомства на 17 августа, ВСУ за сутки потеряли до 300 военных на курском направлении. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3160 военных, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронемашины, 111 автомобилей, пять установок ЗРК, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).