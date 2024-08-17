Вашингтон, 17 августа, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Нападение украинских военных на Курскую область сорвало якобы готовившиеся в столице Катара Дохе «секретные» переговоры представителей России и Украины по вопросу приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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По данным издания, Украина и Россия собирались в августе направить делегации в Доху для переговоров по важному соглашению, которое якобы могло привести к частичной приостановке огня. В частности, Катар обсуждал условия моратория на удары по энергетическим объектам между Киевом и Москвой, отмечается в материале. Переговоры велись на протяжении последних двух месяцев, и стороны якобы согласились на встречу в Дохе для согласования деталей.

Однако непрямые переговоры, на которых Катар выступил бы в качестве посредника, были сорваны вторжением Украины в Курскую область, утверждают авторы. Как заявил WP неназванный дипломат, российская сторона отложила встречу с представителями Катара после украинской атаки на российский регион, назвав её эскалацией. При этом, как подчёркивается в статье, Киев не предупредил Доху заранее о своих планах.

РФ информацию о якобы ведущихся переговорах не подтверждала.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным на 17 августа, всего за время боевых действий в регионе ВСУ потеряли до 3160 военных. Следственный комитет информировал, что украинские боевики активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

17 августа замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ истощают ВСУ в Курской области. Он отметил, что российские военнослужащие каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении, уничтожая личный состав, технику и резервы противника.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ очередной масштабной провокацией Киева. Он подчеркнул, что вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Российский лидер подчеркнул, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.