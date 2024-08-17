Екатеринбург, 17 августа, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Сторона защиты обжаловала приговор гражданке России и США Ксении Карелиной, сообщила 17 августа пресс-служба Свердловского областного суда.

РИА Новости/Антон Буценко

Ранее в августе Карелина была приговорена к 12 годам колонии за государственную измену. Она полностью признала вину.

«Сторона защиты обжаловала приговор Ксении Карелиной. Апелляционная жалоба адвоката осуждённой поступила в суд накануне (16 августа. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении в Telegram-канале суда.

Как передавало ИА Регнум, в ходе судебного разбирательства Карелина подтвердила, что добровольно финансировала ВСУ. Она помогала покупать боеприпасы, средства поражения, экипировку и медицинские средств для армии Украины. Деньги Карелина переводила в Киев с февраля 2022 года. Обвинение просило приговорить её к 15 годам колонии.

Также в августе Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал сотрудницу одной из воинских частей Южного военного округа, подозреваемую в государственной измене. По данным ФСБ, женщина через мессенджер вступила в контакт с представителем спецслужб Украины.

17 августа Мосгорсуд приговорил жителя подмосковного Подольска Михаила Рылова к 6,5 года колонии. Рылов был признан виновным по ч. 2 ст. 30 и ст. 275 УК РФ (приготовление к измене Родине, не доведённое до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам). По данным следствия, мужчина намеревался перейти границу с Украиной и вступить в террористическую организацию. Осуждённый вину не признал, его адвокаты заявили, что на Украину он хотел попасть, чтобы оттуда перебраться в Германию и найти высокооплачиваемую работу.