Ростов-на-Дону, 13 августа, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали сотрудницу одной из воинских частей Южного военного округа (ЮВО) по подозрению в государственной измене. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным спецслужбы, жительница Ростова-на-Дону через мессенджер Signal поддерживала контакт с представителем ГУР Минобороны Украины.

Действуя по заданию Украины, задержанная в январе 2023 года поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала различного рода сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа.

«Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана», — сообщили в ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам колонии строгого режима майора юстиции за госизмену. Его признали виновным в передаче иностранной разведке данных для их использования против безопасности России, а также в злоупотреблении служебными полномочиями ради личной выгоды.

5 августа сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области готовившего по заданию украинских спецслужб теракт россиянина. В ходе обыска у подозреваемого изъяли взрывное устройство. В отношении задержанного возбудили два уголовных дела: о госизмене и о теракте.

Лефортовский суд Москвы 2 августа заочно выдал санкцию на арест гражданина РФ Александра Дубинина. Его обвиняют в государственной измене и содействии террористической деятельности.