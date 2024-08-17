Москва, 17 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал жителя подмосковного Подольска Михаила Рылова виновным в государственной измене и приговорил к 6,5 года колонии, передаёт 17 августа «Коммерсантъ».

РИА Новости

Процесс проходил в закрытом режиме. Рылов вину отрицал. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 30 и ст. 275 УК РФ (приготовление к измене Родине, не доведённое до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам).

По данным следствия, мужчина намеревался перейти границу с Украиной и вступить в украинскую террористическую организацию РДК (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Намерения подтверждаются телефонными переговорами Рылова и его перепиской в Telegram, отметили следователи.

Сторона защиты утверждала, что Рылов хотел попасть на территорию Украины, чтобы оттуда переехать в Германию и найти высокооплачиваемую работу. Также представители защиты отметили, что Рылов не слышит без слухового аппарата.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августа Свердловский областной суд приговорил гражданку США и РФ Ксению Карелину к 12 годам колонии за госизмену. В ходе разбирательства Карелина полностью признала вину в финансировании ВСУ.

Также в августе Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал сотрудницу одной из воинских частей Южного военного округа, подозреваемую в государственной измене. По данным ФСБ, женщина через мессенджер вступила в контакт с представителем спецслужб Украины.