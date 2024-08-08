Екатеринбург, 8 августа, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Гособвинение запросило в суде 15 лет колонии для обвиняемой в госизмене гражданки России и США Ксении Карелиной. Об этом 8 августа сообщил журналистам адвокат Михаил Мушаилов.

Пресс-служба Свердловского областного суда Ксения Карелина

Также гособвинение просит суд назначить Карелинаой штраф в размере 500 тыс. руб.

«Заседание [суда] состоится 15 августа», — заявил Мушаилов.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ в конце февраля проинформировала о задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса с двойным гражданством — России и США. Ведомство сообщило, что женщина причастна к оказанию финансовой помощи ВСУ.

Против неё возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). По версии следствия, гражданка России и США финансировала приобретение боеприпасов, средств поражения, экипировки и медицинских средств для украинской армии. Деньги женщина переводила в Киев с февраля 2022 года по собственной инициативе.

Мушаилов после заседания в Свердловском областном суде 7 августа заявил, что Карелина признала свою вину.