Екатеринбург, 15 августа, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Свердловский областной суд вынес решение по делу гражданки РФ и США Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба суда.

Донат Сорокин/ТАСС Ксения Карелина

«Суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 300 тысяч рублей», — указано в публикации.

Представители ведомства пояснили, что Карелина обвинялась по статье 275 УК РФ («государственная измена»). В ходе разбирательства она полностью признала свою вину.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа сторона обвинения запросила в суде 15 лет колонии для Карелиной. Помимо этого, она попросила назначить ей штраф в размере 500 тыс. рублей.

В конце февраля ФСБ проинформировала о задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса с двойным гражданством — России и США. Ведомство сообщило, что женщина причастна к оказанию финансовой помощи ВСУ. Из-за этого против неё возбудили уголовное дело. По версии следствия, Карелина финансировала приобретение боеприпасов, средств поражения, экипировки и медицинских средств для армии Украины. Деньги она переводила в Киев с февраля 2022 года по собственной инициативе.

7 августа после заседания в Свердловском областном суде её адвокат Михаил Мушаилов заявил, что Карелина признала свою вину.