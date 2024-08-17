Москва, 17 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки в Курской области один танк и 11 бронемашин ВСУ, сообщил 17 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Отмечается, что российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ. Активными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведётся поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.

Российские военные за сутки отразили атаки штурмовых групп 22-й и 115-й механизированных и 95-й штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населённых пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное.

Ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение.

«В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин», — сообщил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 17 августа, ВСУ за это время потеряли до 3160 человек.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Кроме того, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Российский лидер отметил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.