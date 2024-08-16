Москва, 16 августа, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) С-125 в Сумской области. Об этом 16 августа сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по зенитному ракетному комплексу С-125 ВСУ в районе н. п. Рябина Сумской области», — передаёт оборонное ведомство.

По данным Минобороны РФ, удар по украинскому комплексу ПВО С-125 наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35. В результате ракетного удара по позиции ПВО полностью уничтожен зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125.

16 августа Вооружённые силы России за неделю в зоне проведения спецоперации уничтожили три самоходные огневые установки ЗРК Patriot и Бук-М1. Также оборонное ведомство сообщило, что российские силы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили семь пусковых установок реактивных систем залпового огня и 34 орудия полевой артиллерии.

Помимо этого, средствами противовоздушной обороны ночью был отражён групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 августа Минобороны проинформировало, что за время боевых действий на курском направлении с 6 августа ВСУ лишились до 2640 военнослужащих, 37 танков, а также 32 бронетранспортёров, 23 БМП и четырёх установок ЗРК.