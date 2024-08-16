Глушковский район, Курская область, 16 августа, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов показал в своём Telegram-канале 16 августа эвакуацию мирных жителей из Глушковского района.

Кадр из видео

«Это видео прислали сегодня из Глушковского района, откуда дружинники ДНД Курского центра «Патриот» вывозят мирных жителей», — написал он.

На видеозаписях видно, как дружинники выносят пожилых людей и инвалидов на руках, мальчик собирает в дорогу кошек и рассказывает об обстрелах дронами ВСУ жилых домов.

«Рвут сердце эти кадры. Но главное — живы! Задача выполнена», — отметил Смирнов.

Как передавало ИА Регнум, решение об обязательной эвакуации жителей всего Глушковского района было принято вечером 14 августа. Смирнов ранее призывал население «с пониманием отнестись к текущей ситуации» и следовать всем рекомендациям. В этом районе проживает более 20 тыс. человек.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские подразделения остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Следственного комитета, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа. В минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области.