Глушковский район, Курская область, 15 августа, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Власти Курской области объявили вечером 14 августа о принятом решении провести обязательную эвакуацию жителей всего Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Координация процесса выезда жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот», — пояснил глава региона.

Смирнов призвал население «с пониманием отнестись к текущей ситуации» и следовать всем рекомендациям.

В Глушковском районе проживает более 20 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации посёлка Глушково, сообщил 14 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 августа заявила журналистам, что США не участвовали в планировании или подготовке атаки украинской армии в Курской области.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. В пунктах временного размещения находятся около 8 тыс. жителей, в том числе 2200 детей.