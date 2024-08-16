Москва, 16 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Заявления Вашингтона о непричастности США к нападению Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область являются ложью, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Ppe/Global Look Press

«Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России», — приводят слова Патрушева «Известия».

Он отметил, что именно западные страны поставляли киевскому режиму вооружение, а также продолжают снабжать Украину разведданными. По словам Патрушева, нападение ВСУ на Курскую область также спланировано при участии НАТО и спецслужб стран Запада.

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — подчеркнул он.

Патрушев добавил, что усилиями США созданы предпосылки для утраты суверенитета Украины и потери части её территорий.

Как передавало ИА Регнум, власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Западные союзники Украины, в том числе Великобритания и США, в свою очередь, утверждают, что они якобы не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.

В свою очередь СК РФ ранее сообщил, что украинские военные активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа. В минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области. Вместе с этим российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец.