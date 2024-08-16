Вашингтон, 16 августа, 2024, 06:21 — ИА Регнум. В ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» США подспудно легитимизируют терроризм. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломат назвал показательный отказ американских чиновников высказаться по резонансной теме.

«В демкоманде пытаются «хорошо устроиться», заняв выгодную для себя позицию стороннего наблюдателя. Хотят, чтобы все забыли неудобные цитаты руководства США о важности уничтожения газопроводов. Стремятся перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток. Хотя прекрасно понимают, что в Киеве и шагу не сделают без «отмашки» из Вашингтона», — приводятся 15 августа комментарии Антонова в Telegram-канале российского дипломатического ведомства.

По сути, США дают «карт-бланш» на подобные преступления в будущем. Россия не оставит ситуацию без определения реальных виновников диверсии и будет добиваться их наказания, чтобы такого больше не повторялось, заключил посол.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовало материал, в котором описывалось возникновение идеи взрыва «Северных потоков». По утверждению авторов, задумка атаковать газопроводы появилась спонтанно в мае 2022 года, во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии. Все последующие договорённости разработчики диверсии заключали в устной форме, чтобы не оставить улик, написали в статье. Согласно материалу, операцию финансировали бизнесмены, а курировал её высокопоставленный генерал.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать публикацию американского издания о диверсии Киева на газопроводах «Северный поток» и роли Вашингтона в этих операциях.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал статью попыткой сместить фокус с настоящих виновников теракта. По словам дипломата, поверить в подобную информацию о возможности кучки пьяных украинских дайверов взорвать «Северный поток» сложно.