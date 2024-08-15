Вашингтон, 15 августа, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби не стал комментировать публикацию издания The Wall Street Journal, которая касается диверсии Киева на газопроводах «Северный поток» и роли Вашингтона в этих операциях.

Matt H. Wade

«Что касается публикации The Wall Street Journal, я попросту не стану это комментировать», — сказал Кирби на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

Издание отметило, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, однако в последний момент объявил об отмене операции, когда о планах Киева узнало ЦРУ. Однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и внёс свои коррективы в разработанный план.

В свою очередь экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг отметил, что Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могли договориться о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.