Кирби заявил, что США не осведомлены о намерениях Украины в Курской области
Вашингтон, 15 августа, 2024, 21:43 — ИА Регнум. США не знают, в чём заключаются намерения Украины в Курской области и чем Россия ответит на действия ВСУ, заявил 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Журналисты попросили Кирби оценить, какими могут быть ответные действия ВС РФ после нападения Украины на Курскую область.
«Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает Путин», — ответил он.
Также координатор по стратегическим коммуникациям отказался комментировать действия ВСУ и их шансы сохранить контроль над временно оккупированной территорией, отметив, что он не осведомлён ни о намерениях Киева, ни о наличии у него возможностей эти намерения осуществить.
США внимательно следят за ситуацией, добавил Кирби.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа.
СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.