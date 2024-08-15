Вашингтон, 15 августа, 2024, 21:43 — ИА Регнум. США не знают, в чём заключаются намерения Украины в Курской области и чем Россия ответит на действия ВСУ, заявил 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

flickr.com / Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Журналисты попросили Кирби оценить, какими могут быть ответные действия ВС РФ после нападения Украины на Курскую область.

«Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает Путин», — ответил он.

Также координатор по стратегическим коммуникациям отказался комментировать действия ВСУ и их шансы сохранить контроль над временно оккупированной территорией, отметив, что он не осведомлён ни о намерениях Киева, ни о наличии у него возможностей эти намерения осуществить.

США внимательно следят за ситуацией, добавил Кирби.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.