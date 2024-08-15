Минск, 15 августа, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен применять имеющееся на территории страны тактическое ядерное оружие, пока противник не пересечёт государственную границу республики.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им (зарубежным оппонентам. — Прим. ред.) прямо сказал: «Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего Союзного государства», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1».

Лукашенко подчеркнул, что красной линией является лишь нарушение государственной границы, и ответ на это со стороны Минска будет мгновенный.

«Как только наступили на неё, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», — предупредил он.

Журналисты телеканала попросили Лукашенко прокомментировать инцидент с пролётом украинских БПЛА над территорией Белоруссии. Минск не хочет начала боевых действий, но готов к такому сценарию, отметил президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства Военно-воздушные силы и войска ПВО были приведены в повышенную боевую готовность.

10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях с целью реагирования на возможные провокации. Начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны Валерий Ревенко заявил, что пролёт украинских беспилотников над территорией Белоруссии можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.

МИД Белоруссии 10 августа вызвал временного поверенного в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил ей решительный протест. 12 августа в ведомство также вызвали поверенного в делах Евросоюза Стена Нёрлова, ему сообщили, что на дронах была маркировка стран ЕС, и заявили, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его расширением в том числе на страны ЕС.

Киев не считает нужным реагировать на требование Минска принять меры для исключения пролёта беспилотников ВСУ над территорией Белоруссии, заявил 13 августа официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.