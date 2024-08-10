Минск, 10 августа, 2024, 20:58 — ИА Регнум. МИД Белоруссии 10 августа вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил ей решительный протест из-за нарушения белорусской границы группой беспилотников, запущенных с украинской территории.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории», — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Белорусский МИД также потребовал, чтобы украинские власти предприняли все необходимые меры, чтобы исключить инциденты на границе, которые грозят эскалацией обстановки в регионе.

Особо было подчеркнуто, что в случае неспособности украинского диппредставительства влиять на киевский режим будет поставлена под сомнение целесообразность присутствия поверенного в Минске.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Украины в апреле 2023 года отозвал из Минска посла Игоря Кизима для консультаций. Это произошло после того, как белорусский президент Александр Лукашенко встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В июне глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Кизима.

Лукашенко 10 августа 2024 заявил, что накануне средства ПВО заметили над территорией России и Белоруссии воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. Часть беспилотников уничтожили, а над остальными перехватили управление и передали российской стороне.

Минобороны Белоруссии расценило инцидент на границе как провокацию и попытку вовлечь республику в конфликт. Минск также осудил атаку украинских войск на Курскую область, назвав нападение бессмысленной авантюрой.

Белорусский лидер пообещал лично разобраться с напряжённой ситуацией, сложившейся на границе с Украиной. Он планирует 11 августа прибыть на место.