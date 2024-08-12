Минск, 12 августа, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Белоруссия призывает Евросоюз принять все возможные меры влияния на Украину с целью недопущения повторения инцидентов, подобных пролёту над белорусской территорией украинских боевых беспилотников, говорится в заявлении МИД республики, опубликованном 12 августа на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

МИД уточнил, что 12 августа в ведомство вызвали поверенного в делах ЕС Стена Нёрлова в связи с уничтожением дронов ВСУ в небе над республикой. До европейского дипломата была доведена позиция белорусской стороны в связи с нарушением воздушного пространства страны 9 августа.

«Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников. Акцентировано, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением, в том числе на страны ЕС», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее рассказал, что вечером 9 августа над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства в Костюковичском районе республики Военно-воздушные силы и войска ПВО были приведены в повышенную боевую готовность.

10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации. В этот же день начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны Валерий Ревенко заявил, что пролёт украинских беспилотников над территорией Белоруссии можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.