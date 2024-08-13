Киев, 13 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Киев не считает нужным реагировать на требование Минска принять меры для исключения пролёта беспилотников ВСУ над территорией Белоруссии, заявил 13 августа официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Иван Шилов ИА Регнум

Угрозы со стороны Украины, о которых говорили руководители Белоруссии, являются «мнимыми», сказал Тихий на брифинге ведомства.

«Мы видели эти заявления, тщательно их изучили, анализируем их. Не видим особой целесообразности реагировать на них. Будем далее следить за действиями, заявлениями Белоруссии и будем соответствующим образом на них реагировать», — заявил представитель МИД Украины.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что вечером 9 августа над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства в Костюковичском районе республики Военно-воздушные силы и войска ПВО были приведены в повышенную боевую готовность.

10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации. В этот же день начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны Валерий Ревенко заявил, что пролёт украинских беспилотников над территорией Белоруссии можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.

МИД Белоруссии 10 августа вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил ей решительный протест из-за нарушения белорусской границы группой беспилотников, запущенных с украинской территории. 12 августа в ведомство также вызвали поверенного в делах ЕС Стена Нёрлова, ему сообщили, что на дронах была маркировка стран ЕС, и заявили, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его расширением в том числе на страны ЕС.