Шанхай, Китай, 15 августа, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года вошли семь российских вузов. Об этом говорится в отчёте шанхайской исследовательской организации ShanghaiRanking Consultancy.

Известия/Константин Кокошкин

Конкретные места составители рейтинга присвоили только первой сотне учебных заведений. Далее деление идёт по группам с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых перечисление идёт по алфавиту.

Так, Московский государственный университет попал в группу 101–150, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в группу 401–500, Московский физико-технический университет вошёл в группу (501–600). Далее в группе 601–700 присутствует Уральский федеральный университет, а 701–800 — Высшая школа экономики. В заключительную группу 801–900 попал Сколковский институт науки и технологий.

Вместе с этим рейтинг возглавили три американских вуза: Гарвардский университет (первое место), Стэнфордский университет (второе) и Массачусетский технологический институт (третье).

Как передавало ИА Регнум, 26 марта президент России Владимир Путин поручил Союзу ректоров России, Российской академии наук (РАН) И Российской академии образования (РАО) подготовить предложения по рейтингу университетов стран БРИКС.

С 2025 года в России прекратят готовить бакалавров, появятся высшая и высшая специализированная ступени образования, а некоторым специальностям начнут обучать дольше. Проведение реформы системы высшего образования анонсировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Путин 12 мая прошлого года подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования в стране. В рамках проекта в ряде вузов страны вводятся базовое высшее и специализированное высшее образование.

Глава государства 17 мая заявил, что реформа высшего образования в России связана с выстраиванием приоритетов и запросами работодателей, сейчас речи о глобальных изменениях не идёт. Он отметил, что в некоторых направлениях нужно вернуться к системе подготовки специалистов, которая была в Советском Союзе, сделав поправку на требования сегодняшнего дня.