Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Реформа высшего образования в России связана с выстраиванием приоритетов и запросами работодателей, сейчас речи о глобальных изменениях не идёт. Об этом 17 мая заявил президент Владимир Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Иван Шилов ИА Регнум

«Речь идёт не о какой-то глобальной реформе, а речь идёт о том, чтобы выстроить некоторые приоритеты по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании», — сказал он.

Глава государства отметил, что в некоторых направлениях нужно вернуться к системе подготовки специалистов, которая была в Советском Союзе, сделав поправку на требования сегодняшнего дня.

Путин подчеркнул, что изменения проводят в значительной степени в контакте с работодателями, потому что нужно готовить специалистов по современным востребованным специальностям.

Кроме того, президент добавил, что перевод студентов из-за рубежа в российские вузы не потребует ухода на ступень ниже, реформа будет идти мягко и плавно.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года, сообщил он.

Путин 12 мая 2023 года дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет.

О необходимости вернуться в стране к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет ― Путин заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Он подчеркнул, что после перехода России на другую систему образования у молодёжи должны появиться новые возможности, а не проблемы: студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны.