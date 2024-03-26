Москва, 26 марта, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Союзу ректоров России, Российской академии наук (РАН) И Российской академии образования (РАО) подготовить до 15 апреля предложения по рейтингу университетов стран БРИКС. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Российский союз ректоров» подготовить при участии федеральных государственных бюджетных учреждений «Российская академия наук» и «Российская академия образования» и направить в Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году предложения по формированию международного рейтинга университетов стран, входящих в названное объединение», — говорится в документе.

Отмечается, что предложения необходимо предоставить до 15 апреля текущего года. Ответственными указаны ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, президент РАН Геннадий Красников и президент РАО Ольга Васильева.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта российский лидер в ходе рабочей встречи с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым попросил проработать варианты совместной работы со странами БРИКС.

Как отметил глава российского государства, многие страны заинтересованы в том, чтобы наладить систему расчётов в национальных валютах таким образом, чтобы она функционировала как самостоятельный и современный центр расчётов между большим количеством государств. При этом Владимир Путин подчеркнул, что считает это направление очень перспективным.

В то же время российский лидер отметил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) так или иначе сотрудничают со странами объединения БРИКС.