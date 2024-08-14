Курск, 15 августа, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселили в безопасные места. Об этом 14 августа сообщили в МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В 11 регионах развёрнуты 143 пункта временного размещения (ПВР). В них находятся около 8 тыс. человек, в том числе более 2,5 тыс. детей. Готовы принять курян ещё свыше 450 ПВР вместимостью превышающей 35 тыс. человек», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

За минувшие сутки примерно 200 жителей Курской области разместили в ПВР Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей. Для людей организовали круглосуточную психологическую поддержку. Также к работе привлекли сотрудников соцслужб. Для получения финансовой помощи куряне могут обратиться на сайт госуслуг в любом ПВР.

На территории Курской области пиротехники за день обследовали и очистили два гектара территории объекта энергокомплекса.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа власти Курской области объявили о намерении провести обязательную эвакуацию жителей всего Глушковского района. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, процесс выезда людей закрепили за силовыми структурами, местной администрацией и дружинниками. Всего в Глушковском районе проживает более 20 тыс. человек.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не участвовали в планировании или подготовке атаки украинской армии в Курской области.

Украинским войскам, участвующим во вторжении на российскую территорию, ставили задачу по захвату стратегических объектов в Курской области, а также части Белгородской области, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. В обнаруженных планах руководства НАТО отмечалось, что ВСУ должны занять значительную территорию и это будет использовано для предъявления ультиматума России. Составители планов не учли тот факт, что Россия не отступит и будет биться до конца. Большую часть из 12 тыс. брошенных в регион украинских боевиков уничтожили, отметил Алаудинов.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. СК сообщал, что боевики активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.