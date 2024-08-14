Курск, 14 августа, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Украинским войскам, участвующим во вторжении на российскую территорию, ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской области, заявил 14 августа в эфире телеканала «Россия 1» заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Efrem Lukatsky/AP/TASS

«Кроме Курской планировалось захватить ещё часть Белгородской области. Их расчёт был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено», — рассказал он.

По словам Алаудинова, он получил возможность прочитать документ, в котором говорится о планах руководства НАТО, что ВСУ займут значительную территорию, и это будет использовано для предъявления ультиматума России.

Но составители планов не учли, что Россия не отступит и будет биться до конца, большая часть из 12 тыс. брошенных в регион украинских военных уже уничтожена, отметил Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, отряды ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область. Они смогли пробиться в приграничные районы, но российские бойцы остановили украинские войска, не дав им пробиться вглубь территории. По информации на 14 августа, украинские войска в этом регионе потеряли до 2,3 тыс. военнослужащих, 37 танков и множество другой военной техники.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что киевский режим и курирующий его Запад с помощью атаки на Курскую область планировали усилить свои переговорные позиции. Но РФ не будет вести переговоры с теми, кто обстреливает мирных жителей и создаёт угрозы для объектов ядерной энергетики, подчеркнул глава государства.