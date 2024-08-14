Вашингтон, 15 августа, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 августа заявила журналистам, что США не участвовали в планировании или подготовке атаки украинской армии в Курской области.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам Жан-Пьер, нападение ВСУ должны комментировать киевские власти.

«Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Но мы намерены продолжать поддерживать Украину в её усилиях по защите против атак и агрессии России», — пояснила Карин Жан-Пьер.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Курской области на фоне атак ВСУ продолжает оставаться сложной, в пунктах временного размещения находятся около 8 тыс. жителей, включая 2200 детей, информировал вечером 14 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Противник, по данным на 14 августа, потерял до 2300 человек.

СК сообщал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.