Вашингтон, 14 августа, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден на встрече с группой специалистов по созданию цифрового контента 14 августа пошутил, что находится в поисках новой работы в этой сфере.

flickr.com/switchx4

В ходе своего выступления перед блогерами, президент отметил, что многие идут в этот бизнес и он об этом подумывает.

«Куда, вы думаете, я пойду, когда уйду на пенсию? Вот почему я пригласил вас — потому что ищу работу», — с улыбкой признался Байден.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден объявил в социальных сетях, что выходит из президентской гонки. Он объяснил, что принял такое решение в интересах партии и США. Кандидат на пост президента США Дональд Трамп прокомментировал выход действующего американского лидера из гонки. Он назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

В этот же день вице-президент США Камала Харрис объявила о том, что намерена стать кандидатом от Демократической партии.

22 июля независимый международный эксперт по Китаю Эндрю Люн высказал предположение, что Байден снялся с президентской гонки, поскольку больше не в состоянии руководить страной.